Torre del Greco – Salvarono un uomo di 75 anni colto da infarto nella zona delle piazzette, encomio a tre agenti della Polizia Municipale

Salvarono un uomo di 75 anni colto da infarto nelle aree mercatali di Torre del Greco: l’amministrazione comunale guidata dal sindaco Luigi Mennella accoglie la richiesta del comandante Gennaro Russo e conferisce un encomio solenne ai tre agenti di polizia municipale protagonisti lo scorso mese di dicembre della storia a lieto fine.

I fatti: mentre transitava in via Falanga, arteria posta all’interno delle storiche “piazzette” della città, l’anziano si accosciò a terra, colto da un improvviso malore. Le urla della folla richiamarono l’attenzione dei rappresentanti della polizia municipale (Anna Palomba e i fratelli Mario e Raffaele Magliulo), impegnati in un servizio di controllo nella vicina piazza Santa Croce. Quando i tre giunsero sul posto, tra la folla c’era anche un operatore di un’associazione di protezione civile intento a prestare i primi soccorsi.

Forti dell’esperienza maturata attraverso corsi specifici, Palomba e i fratelli Magliulo praticarono al 75enne le necessarie manovre salvavita e coordinarono l’emergenza nell’area, nell’attesa che sul posto giungesse un’ambulanza (che avrebbe poi trasferito l’uomo prima al Maresca e poi al Sant’Anna e Santissima Maria della Neve di Boscotrecase). Una storia a lieto fine, visto che oggi l’anziano è uscito dall’ospedale e può raccontare la storia.

Una vicenda che il comandante della polizia municipale di Torre del Greco ha descritto in una specifica relazione, che ha portato la giunta guidata dal sindaco Luigi Mennella a conferire gli encomi solenni ai tre agenti. Queste le motivazioni, contenute nella delibera licenziata nei giorni scorsi dall’esecutivo torrese: per Anna Palomba l’encomio arriva perché “con lucidità e competenza tecnica non comune, ha individuato immediatamente la gravità della situazione medica, praticando tempestivamente e senza sosta le manovre di rianimazione cardio-polmonare su un cittadino privo di sensi. Tale azione ha consentito di mantenere in vita il soggetto fino all’arrivo dei sanitari”; Mario Magliulo invece “ha dimostrato un encomiabile coraggio operativo, gestendo con fermezza una situazione di potenziale disordine pubblico dovuta alla folla presente e provvedendo fisicamente alla rimozione di ostacoli che impedivano il transito dei mezzi di soccorso, garantendo l’intervento medico”; infine il sottotenente Raffaele Magliulo “ha garantito il coordinamento strategico dell’intero scenario emergenziale, interfacciandosi con la centrale operativa del 118 e assicurando che la catena del soccorso non subisse interruzioni, agendo con una visione d’insieme fondamentale per la riuscita dell’intervento”.

Nei prossimi giorni saranno stabilite data e modalità di consegna degli attestati attraverso una cerimonia ufficiale alla presenza del sindaco Luigi Mennella, dell’assessore alla polizia municipale Ferdinando Guarino e del dirigente del comando Gennaro Russo.