Torre del Greco – Salta Consiglio Comunale sui rifiuti: solo 5 Consiglieri in aula

Saltata la seduta del consiglio comunale monotematico sui rifiuti, richiesto dai consiglieri comunali di opposizione, per mancanza in aula degli stessi firmatari. Degli undici consiglieri di opposizione, infatti, che nei giorni scorsi avevano presentato al Presidente del Consiglio Comunale, Gaetano Frulio, la richiesta di un consiglio comunale urgente per discutere ed affrontare la problematica dei rifiuti in città, questa mattina erano presenti in aula soltanto cinque.

Un’assenza che – di fatto – ha comportato il rinvio dei lavori dell’assise consiliare in seconda convocazione a domani, 27 marzo alle ore 11.00, con ulteriore aggravio di spesa a carico della comunità.

Immagine di repertorio