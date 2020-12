Torre del Greco – Sala della Presidenza del Consiglio comunale intitolata a Chiara Pico

Intitolata la Sala della Presidenza del Consiglio comunale alla memoria della dott. ssa Chiara Pico.

Pediatra di chiara fama, cittadina torrese, più volte consigliere comunale, donna apprezzata e stimata in città oltre che per i meriti professionali, soprattutto, per le virtù morali, è stata un fulgido esempio per generazioni di medici, oltre che modello di integrità politica.

Il provvedimento, votato all’unanimità dall’assise consiliare, è giunto all’attenzione del consiglio comunale dello scorso 17 dicembre su proposta del consigliere Sen. Aniello Formisano, per ricordare e consegnare alle giovani generazioni il ricordo di una donna distintasi per la singolare dedizione all’attività svolta, di medico Pediatra, contestualmente alla funzione pubblica espletata.

“Ringrazio – le parole del sindaco Giovanni Palomba – il Senatore Formisano per la proposta di intitolazione formulata all’ Amministrazione, e, i consiglieri comunali tutti che hanno all’unanimità espresso il loro parere favorevole. La nostra città si è sempre ed ovunque distinta per l’eccellenza e la professionalità dei suoi cittadini che in ogni campo della società hanno saputo esprimere e dare il meglio di sè, lasciando impronte indelebili. La dottoressa Chiara Pico dovrà essere, per tutti, un chiaro esempio di moralità e di dedizione incondizionata alla vita delle Istituzioni”.