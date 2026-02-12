Torre del Greco – Sabato primo appuntamento con “Sport senza barriere”

“Lo sport è di tutti. L’inclusione è una ricchezza. Insieme si cresce, dentro e fuori dal campo”. È il messaggio alla base di “Sport senza barriere”, progetto promosso dall’associazione sportiva Sud Basket e che gode del sostegno dell’amministrazione comunale, che proprio per favorire gli appuntamenti quindicinali della manifestazione ha approvato nel corso dell’ultima seduta di giunta un’apposita delibera che porta la firma del sindaco Luigi Mennella.

Nell’atto si legge come l’associazione sportiva Sud Basket “opera con finalità sportive, educative e sociali, promuovendo lo sport quale strumento di inclusione, aggregazione e crescita psico-fisica” e come “nell’ambito delle proprie attività, persegue obiettivi di inclusione sociale e contrasto alla marginalità, anche attraverso la realizzazione di iniziative sportive rivolte a soggetti diversamente abili”.

Si parte sabato 14 febbraio: saranno presenti ragazzi e ragazze individuati insieme a tre associazioni operanti a Torre del Greco e con le quali Sud Basket ha stipulato altrettanti protocolli d’intesa: si tratta di Dimensione Azzurra, Disabilmente mamme e associazione Oltre l’arcobaleno. Nella delibera viene inoltre ricordato come le collaborazioni tra Sud Basket e le tre realtà impegnate nel progetto abbiano “già trovato concreta attuazione mediante lo svolgimento di due eventi tenutisi l’8 novembre e il 23 dicembre, con la partecipazione di ragazzi con diverse tipologie di disabilità, sotto la supervisione di istruttori ed educatori qualificati”.

Si tratta di “eventi dedicati all’inclusione, in cui lo sport diventa linguaggio universale” spiegano i promotori che si ripeteranno, dopo quello di sabato prossimo, nelle seguenti date: 28 febbraio, 14 e 28 marzo, 11 e 25 aprile, 9 e 23 maggio. Tutti gli appuntamenti sono programmati alla tensostruttura La Salle dalle 10 alle 12.