GORI – Torre del Greco – GUASTO IMPROVVISO – giovedì 30 ottobre 2025
Gentile utente,
GORI comunica che sono in corso mancanze d’acqua e abbassamenti di pressione idrica a causa di un GUASTO IMPROVVISO, nelle seguenti zone del Comune di TORRE DEL GRECO:
TRAVERSA I DI VIA ANTONIO LUISE
TRAVERSA I DI VIA TEATRO
TRAVERSA II ANTONIO LUISI
TRAVERSA II DI VIA ANTONIO LUISE
TRAVERSA II DI VIA TEATRO
TRAVERSA III DI VIA TEATRO
TRAVERSA IV DI VIA TEATRO
TRAVERSA V DI VIA TEATRO
VIA ANTONIO LUISE
VIA BEATO VINCENZO ROMANO
VIA GIARDINI GRADINI TEATRO
VIA GRADONI E CANALI
VIA TEATRO
VICOLO II ORTO CONTESSA
VICOLO III ORTO CONTESSA
TUTTE LE RELATIVE TRAVERSE
I tecnici sono al lavoro per provvedere alla riparazione del guasto.
Il ripristino della normale erogazione idrica avverrà gradualmente a partire dalle 19:30 di giovedì 30 ottobre 2025.
Si segnala che alla riapertura del flusso idrico potrebbero verificarsi transitori fenomeni di torbidità dell’acqua, di breve durata, per i quali si consiglia di far scorrere per alcuni minuti l’acqua dai propri rubinetti.
