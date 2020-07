Torre del Greco – Rubata auto della Croce Rossa mentre consegnava spese solidali

Brutto episodio a Torre del Greco, dove oggi è stata rubata un’auto della Croce Rossa. La vettura, una Fiat Panda nera, è stata portata via mentre i volontari stavano consegnando le spese solidali ai cittadini bisognosi. Di seguito il post della Croce Rossa sulla sua propria pagina Facebook.

“È successo davvero‼ Purtroppo questo pomeriggio, nel mentre eravamo in procinto di consegnare ancora quattro spese solidali a Torre del Greco, è stata RUBATA la nostra auto croce rossa! Questa auto ci è stata affidata ad inizio emergenza COVID-19, dalla FCA bank, per supportare le tantissime attività messe in campo dalla croce rossa italiana a favore dei più deboli.

Ha percorso km e km per i territori di Ercolano, Torre del Greco e Torre Annunziata, ha consegnato oltre 3000 spese solidali, ha consegnato farmaci a tutti i pazienti covid e ha supportato ogni attività messa in campo!

È stata il braccio e le gambe di tanti volontari CRI che, senza freni, ancora oggi scendono in campo per aiutare chiunque ne abbia bisogno!

Ai gesti incivili e brutti noi rispondiamo con la forza di crederci ed aiutare ancora senza sosta…

Nonostante tutto …Crediamo davvero nel Tempo della Gentilezza”.