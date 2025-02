Torre del Greco – Ruba una carta di credito, arrestata una donna

A Torre del Greco i carabinieri della locale stazione stanno percorrendo via Piscopia quando vengono chiamati da un cittadino. Pare che alcune persone stiano commettendo dei furti nel vicino corso vittorio emanuele. La gazzella arriva sul posto e nota un uomo che sta litigando con una donna. La tiene per il braccio e, quando vede i carabinieri, chiede il loro aiuto.

I militari riportano la calma e costruiscono la vicenda.

La donna, la 34enne M. K. M. già nota alle forze dell’ordine e senza fissa dimora, ha appena derubato quell’uomo all’interno di un ufficio postale privato. La 34enne, approfittando della distrazione del malcapitato, aveva afferrato la sua carta di credito per poi fuggire.

I carabinieri, con non poche difficoltà, accompagnano la donna in caserma dove la Marescialla la perquisisce. Durante le operazioni la 34enne colpisce in tre distinte occasioni 3 militari nel tentativo di scappare. La perquisizione permette di rinvenire addosso alla donna altre due carte di credito e un documento di identità intestato ad un uomo.

Le indagini dei militari permettono di accertare che poco prima la 34enne si fosse resa responsabile di un altro furto con destrezza.

La donna viene arrestata – deve rispondere di furto aggravato, furto con destrezza e resistenza a pubblico ufficiale – mentre la refurtiva è stata restituita al legittimo proprietario.

Le indagini proseguono per capire se la donna abbia commesso altri furti e soprattutto se fosse sola o con dei complici.