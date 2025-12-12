Torre del Greco – Ruba materiale elettrico e scappa tra le auto nel traffico, arrestato 57enne

Questa mattina a Torre del Greco i carabinieri della sezione radiomobile della locale compagnia hanno arrestato per rapina impropria e resistenza a pubblico ufficiale il 57enne già noto alle forze dell’ordine R. G..

I Carabinieri – durante un servizio di controllo del territorio -notano l’uomo, residente a Scafati, in sella alla propria moto. Il centauro effettua diverse manovre pericolose e sorpassa le auto nel traffico. All’Alt dei militari il 57enne non si ferma e ne nasce un breve inseguimento che termina a via Nazionale delle Puglie quando l’uomo perde il controllo della Honda. Il 57enne sta bene e viene controllato. Perquisito, viene trovato in possesso di diverso materiale elettrico per 18 chili di rame e 8 chili e mezzo di argento. Dagli accertamento emerge che quella merce era stata poco prima rubata dalla filiera di produzione di una nota ditta per la quale l’uomo lavora.

Il 57enne è stato arrestato e ora è in attesa di giudizio.