Torre del Greco – Romano (PD): “Favorevoli al teatro comunale ma con strutture già presenti nel patrimonio dell’ente”

“Apprendiamo che l’amministrazione comunale è alla ricerca, anzi sembra che abbia già messo gli occhi su una struttura privata, per la locazione o addirittura l’acquisto da destinare a teatro comunale. Premesso che come Partito Democratico siamo sicuramente favorevoli alla creazione di un teatro stabile comunale che possa servire anche da contenitore delle tante realtà artistiche locali, tutto questo però deve necessariamente passare attraverso l’utilizzo delle strutture già esistenti nel patrimonio dell’ente comune, non certo nella ricerca di soluzioni diverse. Saremo attenti affinché non si facciano scelte errate come già fatto in passato come l’acquisizione dell’opera incompiuta dell’ex sementificio. Siamo per la buona cultura che serva anche alla valorizzazione e l’utilizzo dei beni comunali”. Così il segretario del PD Salvatore Romano.