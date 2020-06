Torre del Greco – Ritrovata a Casoria la 36enne scomparsa

È stata ritrovata a Casoria Valentina, la ragazza di 36 anni scomparsa venerdì da Torre del Greco. Si trova ora nella caserma dei carabinieri per gli accertamenti di rito. Sospiro di sollievo dunque per familiari e amici della giovane di via Litoranea.