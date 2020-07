Torre del Greco – Ritorno in consiglio comunale di Ciro Piccirillo, lascia Maria Orlando: “Per me politica è ideale e non ideologia”

Ritorno in consiglio comunale di Ciro Piccirillo. Di seguito le parole di commiato di Maria Orlando.

“Grazie all’insediamento in quest’Aula Consiliare avvenuto per fatti a tutti noi noti, credo di essere riuscita ad evidenziare le difficoltà che attanagliano il vivere quotidiano delle fasce deboli e non solo, ma, ho potuto anche prendere atto di quanto sia complesso amministrare e difficile trasformare aspirazioni, speranze, ideali in concretezza e realtà.

Sin dall’inizio mi sono ripromessa di svolgere il mio mandato, seppur temporaneo, con lucidità e senso di responsabilità, affrontando le problematiche emerse lungo il mio pur breve tragitto adottando decisioni, non sempre condivise, ma che alla fine hanno dato i frutti da me sperati.

Ritengo che la politica, quella sana ed onestà, abbia come fine ultimo quello di recepire i bisogni della gente e trasformarli in azioni concrete ed in virtù di ciò durante il mio percorso sono rimasta fedele ai miei valori, al mio pensiero, ai quali non ho mai rinunciato ma anche ligia alla verità ed alla realtà dei fatti, evitando facili semplificazioni ed illusioni. Ogni decisione adottata e perseguita riflette e si allaccia alle innumerevoli sfide e battaglie politiche e non, portate avanti nell’ultimo decennio con le associazioni più sane presenti sul territorio, con anni di impegno concreto nel sociale, sempre a tutela di tutti ma in particolare dei meno fortunati.

Spero di essere riuscita, altresì, ad arricchire con le mie proposte, le mie battaglie, le mie convinzioni espresse in modi diversi, tutti i cittadini ma anche i miei avversari politici. A tutti voi va il mio ringraziamento per aver fatto crescere in me ancor di più la convinzione che se le azioni sono supportate dall’onestà intellettuale si può e si deve avere l’intelligenza di trovare la quadra anche con i tuoi avversari, fuggendo da preconcetti per il bene comune.

Un ringraziamento, altresì, va ai dipendenti dell’Ente dai messi ai dirigenti, per essersi resi sempre disponibili con grande serietà, pazienza e senso del dovere, anche se su di loro spesso l’antipolitica ed il populismo hanno generato molta diffidenza nell’opinione pubblica. Io invece credo che in questa Pubblica Amministrazione ci siano lavoratori che cercano quotidianamente di fare il possibile, muovendosi tra vincoli e trappole create da leggi incomprensibili, arcaiche, ridondanti ed oscure.

Volutamente ho lasciato per ultimo il mio ringraziamento al Sindaco, che grazie alla delega della Protezione Civile conferitami, mi ha permesso di vivere, condividere e gestire le necessità e le esigenze del territorio derivanti dalla pandemia da COVID – 19. Un’attività lavorativa e decisionale che si è protratta per oltre 90 giorni e per circa 12 ore quotidiane al Centro Operativo Comunale ed in quest’ottica va un mio personale elogio al dr. Giovanni Palomba per la gestione e le decisioni adottate in un periodo particolarmente difficile che ha colpito la nostra Comunità.

Sono felice di essere stata un punto di riferimento e fonte di informazioni costante per tutta la cittadinanza e non smetterò di esserlo. Ringrazio chiunque sia stato al mio fianco e con ambizioni e coraggio saluto tutti i Torresi con la promessa e l’impegno di continuare sin da domani quanto intrapreso in questi mesi e fiduciosa che questo sia solo un arrivederci.

“Per me politica è ideale e non ideologia”