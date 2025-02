Torre del Greco – Ritorna Mercotorre, 1 e 2 Marzo l’edizione di Carnevale

Due giornate imperdibili per immergersi nell’atmosfera festosa e colorata del Carnevale! Vi aspettiamo sabato 1 marzo dalle 17:00 alle 24:00 e domenica 2 marzo dalle 10:00 alle 22:00 nell’area esterna del Complesso degli ex Molini Meridionali Marzoli.

In questa edizione speciale, Mercatorre propone una selezione unica di artigianato, abbigliamento e oggetti vintage, il tutto arricchito da spettacoli, musica e intrattenimento per grandi e piccini, in perfetto spirito carnevalesco.

Mercatorre sta diventando sempre di più un contenitore di tante belle iniziative.

Abbiamo sempre dato spazio alla musica e ai giovani talenti della città, credendo nel forte potenziale delle nuove generazioni.

Per questa edizione di Carnevale, sono previste collaborazioni con:

Sabato 1 marzo dalle 20:00 alle 23:00,Smum scuola di musica moderna porterà sul palco la musica live di thesnaps e Superband Smum.

Domenica 2 marzo dalle 17:00 alle 19:00 Santopietro bar ci farà vivere un’esperienza musicale unica con Zenit and Friends

Domenica 2 dalle 20:00 alle 24:00, selezione musicale di Resurgo

Tra uno spettacolo e l’altro, sarà possibile ristorarsi nell’area street food, curata da Bivio 77 e I’m Ciro Pizza, che offriranno gustose specialità per tutti i palati.

La storica zona industriale di Torre del Greco si trasformerà nel cuore pulsante di un evento dedicato alla creatività e alla tradizione. Tra stand artigianali e di modernariato, street food e performance dal vivo, ci sarà spazio per il divertimento di tutti.

L’iniziativa è organizzata da Stecca e CoBar con l’obiettivo di coinvolgere non solo i residenti, ma anche turisti e appassionati, valorizzando uno dei luoghi simbolo di Torre del Greco e promuovendo il tema della sostenibilità e del riuso.