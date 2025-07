Torre del Greco – Rissa in via Santa Teresa, Fratelli d’Italia: “Tavolo di confronto con prefettura, amministrazione, forze dell’ordine e enti di rappresentanza giovanili”

Torre del Greco – Rissa in via Santa Teresa, Fratelli d’Italia: “Tavolo di confronto con prefettura, amministrazione, forze dell’ordine e enti di rappresentanza giovanili”

Ancora una volta ci troviamo di fronte a immagini drammatiche e sconfortanti: giovanissimi coinvolti in una rissa in una delle zone della movida torrese, in pieno centro urbano. Un video che in pochi giorni ha fatto il giro dei social, lasciando l’amaro in bocca e sollevando interrogativi che non possiamo più ignorare. Non si tratta soltanto di un episodio isolato, ma del sintomo visibile di un disagio più profondo, che cresce silenziosamente nei nostri quartieri, tra le nostre famiglie, nelle nostre scuole, tra le strade di Torre del Greco. Una rabbia disordinata e cieca, figlia di una solitudine diffusa e spesso ignorata. In questo scenario, diventa evidente che la risposta non può essere affidata soltanto al “controllo” e alla repressione. Le forze dell’ordine fanno – e devono continuare a fare – il loro lavoro con determinazione, ma se non si affianca a questo uno sforzo collettivo, educativo e sociale, saremo sempre e soltanto in ritardo.

La famiglia deve tornare al centro del dibattito e dell’azione politica. Troppo spesso è stata lasciata sola, senza strumenti, senza ascolto, quasi colpevolizzata. Eppure è proprio lì che si costruisce il senso del limite, il rispetto dell’altro, l’educazione civica più autentica. Una comunità che non sostiene i genitori, che non accompagna le fragilità educative, che non investe sulla formazione e sul dialogo, è una comunità che abbandona i propri figli. Chiediamo quindi alle istituzioni: una riflessione pubblica e trasversale sul ruolo delle famiglie, delle scuole e delle istituzioni, un tavolo di confronto con prefettura, amministrazione, forze dell’ordine e enti di rappresentanza giovanili, investimenti in prevenzione sociale ed educazione civica.

Abbiamo il dovere di costruire una Torre del Greco che non abbia paura dei propri giovani, ma che sappia guidarli, formarli e responsabilizzarli. Perché non basta indignarsi dopo l’ennesimo video: serve esserci prima, con presenza, ascolto e autorevolezza.