Torre del Greco – Riqualificata l’area parcheggio di via On.le Crescenzo Mazza in Litoranea

Riqualificata l’area parcheggio di via On.le Crescenzo Mazza, in località litoranea a Torre del Greco.

L’ex zona di smaltimento dei rifiuti, è stata infatti totalmente rimossa, risistemata e messa a nuovo, su indicazione dell’Amministrazione comunale, per offrire uno spazio ulteriore e più esteso – per la sosta e il parcheggio – a quanti affolleranno la zona costiera della città, soprattutto per la discesa ai lidi.

È stato, così, aumentato il numero degli stalli ricavati, ovvero, quarantasei blu e quarantatré bianchi. Tre stalli, inoltre, per la sosta dei diversamente abili, e venti per i motocicli.

L’isola di parcheggio, sarà riaperta alla fruibilità dei cittadini nei prossimi giorni.

“Abbiamo inteso – le parole del sindaco, Giovanni Palomba – restituire ai cittadini uno spazio riqualificato e ripulito, del quale la città stessa potrà beneficiare, come ulteriore valvola di decongestione per la sosta delle vetture che, nel periodo estivo, rendono particolarmente difficoltoso il parcheggio su via Litoranea. L’Amministrazione comunale, inoltre, continuerà a lavorare nel solco della riqualificazione urbana degli spazi e dei luoghi della città”.