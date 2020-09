Torre del Greco – Ripristinata il 24 settembre la fermata della Circumvesuviana di Via del Monte

Sarà ripristinata, il prossimo 24 Settembre, la fruibilità della fermata di linea circumvesuviana di “Via del Monte” a Torre del Greco.

Ad annunciarlo è l’Amministrazione comunale, guidata dal sindaco Giovanni Palomba, dopo il parere favorevole incassato dall’ EAV srl, a seguito delle diverse interlocuzioni intercorse nei mesi scorsi tra il consigliere delegato ai trasporti, Salvatore Gargiulo, e, il Direttore Generale dell’Ente Autonomo Volturno, Pasquale Sposito.

La decisione, infatti, di chiudere la storica stazione di “Via del Monte”, si inquadrava in un disegno di riorganizzazione organica da parte dell’azienda di trasporti campana, reso necessario sia dalla considerazione dell’eccessivo numero di fermate di linea sull’intero territorio cittadino – ben sette – sia in considerazione delle nuove e stringenti normative anti COVID dell’ultimo periodo.

“Un risultato importante, quanto auspicato – le parole del primo cittadino – sul quale abbiamo confidato e sperato sin dal primo momento. Dopo, infatti, le numerose richieste di intervento pervenuteci, da parte dei cittadini torresi che quotidianamente, fino a poco tempo fa, hanno fruito della stazione di Via del Monte, si è resa necessaria un’interlocuzione con le Autorità dirigenziali dell’EAV, per ripristinare la funzionalità di un percorso che, per molti, diventava l’unica possibilità di spostamento. Un doveroso ringraziamento al Direttore Generale, Sposito e al consigliere con delega ai trasporti, Gargiulo per il buon esito conseguito. Un risultato guadagnato alla comunità cittadina e all’intera città di Torre del Greco”.