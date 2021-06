Torre del Greco – Riprenderà domani l’attività di Pronto Soccorso dell’Ospedale “A. Maresca”

Riprenderà domani l’attività di Pronto Soccorso dell’Ospedale “A. Maresca” di Torre del Greco.

È quanto comunicato, con nota ufficiale, dalla Direzione Generale dell’ASL Na3 Sud che prevede, a partire dalle ore 8.00 di mercoledì 16 Giugno 2021, la riattivazione del Pronto soccorso medico chirurgico generale, presso il nosocomio cittadino.

A seguito, infatti, del completamento dell’iter procedurale – si legge nel testo a firma del Direttore Sanitario, Fernando Siani – si sono determinate le condizioni tecniche ed organizzative per la ripresa dell’importantissimo servizio alla comunità.

“Siamo felicissimi – le parole del sindaco di Torre del Greco, Giovanni Palomba – che quanto paventato giorni fa sulla stampa, domani diventi realtà concreta per i nostri cittadini e per quelli dei comuni viciniori per i quali il Maresca resta un presidio di primo soccorso. Un ringraziamento al Direttore Generale dell’ASL Na3 Sud, Gennaro Sosto e alla consigliera regionale territoriale, Loredana Raia, per il lavoro svolto al fine di restituire un indispensabile servizio alle nostre collettività”.