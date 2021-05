Torre del Greco – Riparte la consegna dei Kit buste, aperto il secondo eco point ai Molini Marzoli

Dopo un periodo di sospensione dovuto all’inasprimento delle misure anti-Covid, riprende la consegna dei kit buste a Torre del Greco. Come disposto dall’amministrazione comunale, la Buttol – gestore del servizio di igiene urbana – ha individuato due punti di consegna. Ora è possibile ritirare i sacchetti all’Eco-point di Palazzo La Salle nei giorni dispari e all’Eco-point di Mulini Marzoli nei giorni pari. Per evitare assembramenti, è disposto l’accesso alternato in ordine alfabetico presso gli Eco-point secondo il calendario seguente:

lunedì – LA SALLE

dalla A alla N (09:00-12:30)/ dalla O alla Z (15:30-18:00)

martedì – MULINI MARZOLI

dalla O alla Z (09:00-12:30)/dalla A alla N (15:30-18:00)

mercoledì – LA SALLE

dalla O alla Z (09:00-12:30)/dalla A alla N (15:30-18:00)

giovedì – MULINI MARZOLI

dalla A alla N (09:00-12:30)/ dalla O alla Z (15:30-18:00)

venerdì – LA SALLE

dalla A alla N (09:00-12:30)/ dalla O alla Z (15:30-18:00)

sabato – MULINI MARZOLI

dalla O alla Z (09:00-12:30)/dalla A alla N (15:30-18:00)

E’ importante recarsi all’Eco-point muniti di mascherina, si raccomanda di attenersi a una distanza di almeno un metro dagli altri utenti e di evitare inutili assembramenti. Per il ritiro del kit è necessario esibire un documento di riconoscimento dell’intestatario dell’utenza Tari o in alternativa una delle ultime bollette. Si ricorda che la fornitura di buste è trimestrale.

Per informazioni sulla raccolta differenziata di Torre del Greco consulta www.torredelgrecosidifferenzia.it, dove è possibile inviare suggerimenti o segnalazioni attraverso un form da compilare online.

Si ricorda che sono in consegna i contenitori carrellati dotati di Qr Code. I referenti dei condomini di Torre del Greco saranno contattati per concordare i tempi e le modalità di consegna del materiale. La dotazione dei nuovi bidoni, forniti di proprio codice identificativo, consentirà sia di rendere riferibile il kit ad ogni specifico palazzo sia, al contempo, permetterà agli stessi residenti di riconoscere i propri bidoni.