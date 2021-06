Torre del Greco – Rinviati i lavori all’impianto di Foce Sarno in via Porta, revocato il divieto di circolazione

Con riferimento all’ordinanza dirigenziale, n. 2610 del 17 Giugno 2021 a firma del Dirigente al 9° Settore di Polizia locale e Protezione civile, Com.te Salvatore Visone – con la quale veniva istituito il divieto di circolazione veicolare, eccetto residenti, in via Prota dal 21 Giugno 2021 al 29 Ottobre 2021 per lavori di collettamento reflui all’impianto di Foce Sarno – si comunica che la società AQUAE s.c.ar.l., incaricata per conto di GORI S.p.a. ad effettuare detti interventi, nella giornata di ieri, con apposita nota ha provveduto a trasmettere il rinvio della data di inizio lavori ad un periodo successivo alla stagione estiva.

Pertanto, l’ordinanza n. 2610 del 17.06.2021 è da intendersi revocata.