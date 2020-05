Torre del Greco – Rimborso rette trasporto scolastico 2019/20 per periodo di sospensione anticipata del servizio: ecco come ottenerlo

A seguito della sospensione anticipata del servizio di trasporto scolastico 2019/2020, determinatasi a causa dell’emergenza COVID-19, si rende necessario procedere al rimborso delle rette versate dagli utenti per i mesi di marzo, aprile e maggio 2020. Pertanto, la quota da restituire è pari ai tre/quarti della somma versata, da ciascun utente, per il secondo quadrimestre 2020.

Al fine di ottenere il rimborso, è necessario inviare istanza all’U.O. “Pubblica Istruzione” all’indirizzo di posta elettronica certificata trasporto.torredelgreco@asmepec.it, utilizzando l’apposito modello reperibile sul sito web www.comune.torredelgreco.na.it alla sezione “Sportello Pubblica Istruzione”. L’istanza deve essere inviata dallo stesso genitore/tutore che ha effettuato l’iscrizione al servizio di trasporto scolastico 2019/2020, allegando alla e-mail il modulo compilato.

Si precisa che il modulo va stampato, firmato e convertito in un formato jpeg o pdf. In via alternativa, l’istanza può essere presentata al Protocollo Generale dell’Ente (Complesso La Salle), nei giorni ed orari di apertura al pubblico. Le istanze vanno inviate/consegnate entro le ore 12:00 di Venerdì 26 Giugno 2020. Per ottenere il rimborso è altresì necessario indicare un IBAN di conto corrente bancario o postale purché non sia riferito a libretto postale) da utilizzare per il relativo accredito, non essendo possibile – almeno fino al prossimo mese di settembre – procedere con mandato presso la Tesoreria Comunale.

Il conto corrente deve obbligatoriamente essere intestato o cointestato al soggetto che presenta l’istanza di rimborso. Per ulteriori informazioni o eventuali chiarimenti, è possibile contattare, a partire dal 3 giugno 2020, lo Sportello “Pubblica Istruzione” ai recapiti telefonici 081-8830398 / 081-8830308, nei giorni feriali, dalle ore 9:00 alle ore 13:00.