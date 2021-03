Torre del Greco – Rifiuti: riparte la consegna dei bidoni codificati con QR Code

Riparte la consegna dei carrellati – con apposito QR Code – per i singoli caseggiati della città di Torre del Greco, da parte della Ditta incaricata della raccolta dei rifiuti, “Buttol S.r.l.”.

A partire, infatti, dalle ore 12.00 di lunedì 29 Marzo prossimo, inizierà la consegna dei bidoni – previa comunicazione ai residenti della zona – ​ iniziando da via Circumvallazione, lato via Cavallo, e proseguirà nei giorni successivi, in forma calendarizzata, sino ad ultimare la copertura dell’intero territorio comunale.

E’ quanto comunicato dalla Dirigente al VI Settore del Comune di Torre del Greco, Claudia Sacco e annunciato dall’Assessore al ramo, Cinzia Mirabella, nell’ambito delle attività di riorganizzazione e miglioramento del servizio di raccolta rifiuti in città. ​

Nello specifico, la dotazione dei nuovi cassoncini, forniti di proprio codice identificativo, consentirà sia di rendere riferibile il kit ad ogni specifico palazzo sia, al contempo, permetterà agli stessi residenti di riconoscere i propri bidoni in affidamento e tutela. ​ ​

“Un provvedimento utile e ​ prioritario – le parole dell’assessore Cinzia Mirabella – che abbiamo ritenuto necessario porre in campo per cercare di mettere ordine e migliorare, con maggiore rigore e controllo, il sistema di conferimento dei rifiuti da parte dei cittadini. Il QR Code apposto ai bidoni, sono certa, investirà ciascuno di una maggiore cura e attenzione nel quotidiano rispetto di quanto previsto dal calendario della differenziata e consentirà una più ottimale gestione della raccolta stessa dei rifiuti, con un conseguente e maggiore decoro anche per le nostre strade cittadine. Ogni fabbricato, avrà un proprio kit di riferimento”. ​ ​