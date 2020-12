Torre del Greco – Rifacimento segnaletica orizzontale e verticale sulle strade cittadine, approvata delibera da 250.000 euro

Approvata dalla Giunta comunale, presieduta dal sindaco, Giovanni Palomba, la delibera n. 389 per il progetto preliminare relativo ai lavori di manutenzione straordinaria della segnaletica orizzontale e verticale sulle strade cittadine.

La proposta di deliberazione, a firma dell’assessore alla Polizia Municipale, Raffaele Arvonio, si inquadra nelle linee programmatiche dell’Amministrazione comunale, finalizzate al miglioramento della qualità della vita dei cittadini, attraverso progettualità che ne riqualifichino anche il tessuto ed il decoro urbano in cui essi vivono.

Così, nello specifico, sono stati stanziati quasi 250.000 euro per la messa in opera di lavori di rifacimento e potenziamento della segnaletica orizzontale e verticale – inseriti nel programma triennale delle opere pubbliche 2020/2022 – che miglioreranno la fruibilità delle strade sia per gli automobilisti sia per i pedoni.

Attesa, inoltre, nei prossimi giorni anche l’approvazione del progetto definitivo che siglerà ufficialmente la conclusione della fase istruttoria e darà l’avvio alla predisposizione delle procedure di gara per l’affido dei lavori previsti nel prossimo anno.

“Con l’approvazione del progetto preliminare – le parole dell’ Assessore Arvonio – prende il via l’iter amministrativo per una manutenzione straordinaria della segnaletica stradale sull’ intero territorio cittadino. Si tratta di un intervento importante quanto indispensabile ed urgente che mira soprattutto a migliorare la sicurezza stradale, e quella dei cittadini che potranno fruire in modo più chiaro e sicuro della percorribilità delle strade cittadine, attraverso interventi quali dissuasori di velocità e attraversamenti pedonali rialzati“.