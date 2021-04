Torre del Greco – Rifacimento pavimentazione stradale Largo del Santuario, prorogato il divieto di circolazione

In considerazione della nota prot. n. 21475 del 16.04.2021, a firma del Responsabile dei Servizi di Manutenzione stradale, con cui è stata richiesta la proroga del termine per l’espletamento dei lavori di pavimentazione stradale in Via del Santuario – nonché – ritenuto necessario adeguare la circolazione veicolare sul tratto di carreggiata interessata, per garantire il corretto svolgimento dei lavori stessi, il Dirigente al 9° Settore di Polizia locale e Protezione civile, Com.te Salvatore Visone, ha predisposto – apposita ordinanza dirigenziale, n. 1672 del 19 Aprile 2021, di proroga alla precedente n. 602 del 16.02.2021 e dispone: