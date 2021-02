Torre del Greco – Rifacimento pavimentazione stradale in Largo del Santuario: ecco il nuovo dispositivo di viabilità

In considerazione della nota, a firma del Responsabile dei Servizi di Manutenzione stradale, con cui è stata chiesta l’adozione di un apposito dispositivo viabilità per i lavori di rifacimento della pavimentazione stradale in Largo del Santuario, il Dirigente al 9° Settore di Polizia locale e Protezione civile, Com.te Salvatore Visone,​ ha predisposto – con apposita ordinanza dirigenziale, n. 602 del 16 Febbraio 2021 – un temporaneo dispositivo di viabilità e traffico nelle seguenti zone del territorio comunale:

VIA DEL SANTUARIO – tratto compreso tra via Nuova Trecase e via Nazionale – divieto di circolazione veicolare dal giorno 22 Febbraio 2021 al giorno 23 Aprile;

VIA VIULI: senso unico di marcia veicolare– direzione valle/monte – dal giorno 22 Febbraio 2021 al giorno 23 Aprile 2021.

In virtù della presente ordinanza, e, per tutto il periodo di espletamento dei lavori indicati, la E.A.V. srl – società del trasporto pubblico locale – è tenuta a predisporre un percorso alternativo con automezzi adeguati, finalizzato a garantire la continuità ,del servizio.​

​