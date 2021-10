Torre del Greco – Riduzione Tari, prorogato il termine di presentazione della domanda

L’Amministrazione comunale della città di Torre del Greco, ha prorogato sino alla giornata di venerdì 22 Ottobre 2021 i termini di scadenza per la presentazione, agli uffici dell’Ente, delle richieste di riduzione della TARI.

Ciò, in considerazione del fatto che al 15 ottobre scorso – ultimo termine utile per la presentazione delle stesse – molti cittadini torresi erano ancora in attesa del modello ISEE.

Si invitano, pertanto, i cittadini in possesso dei requisiti e dei documenti previsti a presentare le apposite domande.