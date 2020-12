Torre del Greco – Ricordo vittime Covid-19, le parole del sindaco Palomba e di Loredana Raia

Giovanni Palomba, sindaco di Torre del Greco, commenta così la giornata del ricordo e della preghiera per le vittime Covid: “Un momento importante che coinvolge l’intera comunità cittadina. Il suono all’unisono delle campane rappresenta la voce di tutto il popolo torrese che idealmente si stringerà intorno alle famiglie dei nostri concittadini strappati ai propri affetti dalla violenza di una pandemia senza precedenti. L’amministrazione ha fortemente voluto questa giornata di memoria e di riflessione per non dimenticare il nome di ciascuno di loro e per ricordare il sacrificio di questo territorio che ha pagato un prezzo altissimo, in termini di vite umane”.

Loredana Raia, vicepresidente vicario Consiglio regionale: “Torre del Greco è stata una delle città più colpite della Campania, in termini di vittime. Tutti abbiamo sperato che i giorni terribili vissuti nei mesi di marzo e aprile potessero rappresentare solo un brutto ricordo. E invece no… le telefonate delle persone disperate in cerca di aiuto, così come le sollecitazioni degli operatori sanitari in prima linea a fronteggiare il Covid, da tre mesi rappresentano, ancora una volta, la priorità assoluta nel mio impegno sia civico che istituzionale.

Ho conosciuto molte delle famiglie dei deceduti a causa del Covid, in diversi casi conoscevo personalmente le vittime: ognuna con la propria storia, ognuna con la propria terribile sofferenza che si è consumata senza il conforto di una carezza da parte degli affetti più cari. Nella prima fase della pandemia neanche il rito funebre poteva essere concesso. Difficile in queste condizioni elaborare il lutto per i familiari delle vittime.

Oggi parteciperò alle celebrazioni che si terranno a Santa Maria del Popolo e a Santa Maria la Bruna da torrese ma in forma ufficiale, con la presenza del gonfalone della Regione Campania, perché l’Ente che rappresento ha voluto prendere parte all’iniziativa promossa dal XIII Decanato e patrocinata dall’amministrazione comunale per dare un segno tangibile di vicinanza a chi ha maledettamente sofferto in questi mesi. Mi auguro che queste celebrazioni possano servire anche come monito per richiamare ciascuno di noi ad una maggiore responsabilità: viviamo l’essenza del prossimo Natale e rinunciamo a tutte le azioni ed i comportamenti imprudenti che potrebbero insidiare la salute nostra e dei nostri familiari, soprattutto gli anziani e quelli più fragili”.

Enrico Pensati, assessore alla Cultura Comune di Torre del Greco: “È stato un anno segnato dal dolore. Abbiamo fortemente voluto questa giornata per ricordare singolarmente ognuno dei nostri concittadini scomparsi e testimoniare il nostro senso di comunità cingendo d’affetto, mogli, figli, genitori e fratelli che sul campo di battaglia hanno perso i loro cari.

È grazie al sacrificio di questi eroi e al dolore delle loro famiglie che un domani speriamo non troppo lontano si possa dire di aver vinto definitivamente il nemico. La nostra città non può e non vuole dimenticare e la giornata di oggi è soltanto un giusto tributo di riconoscenza e affetto”.