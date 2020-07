Torre del Greco – Riconosciuto contributo per frequenza scolastica alle famiglie con minori con requisiti 104/92

“Tra le problematiche che mi sono prefissata di seguire anche dopo la mia uscita dall’Assise Comunale, un’occhio di riguardo l’ho riservato al diritto del contributo economico per il trasporto presso gli istituti scolastici in favore delle famiglie dei minori in possesso dei requisiti dettati dalla legge n. 104/1992”. Esordisce cosi Maria Orlando, delegata alla protezione civile, che dopo l’uscita dal consiglio comunale prosegue il suo impegno istituzionale soprattutto nel sociale. “Mi preme sottolineare che è stata mia la proposta di variazione del Regolamento in Consiglio Comunale che ha permesso l’allargamento del vantaggio economico in favore degli alunni con patologie similari, sempre riconosciute dalla legge sopra richiamata, spiega la Orlando.

Infatti, grazie al decreto sindacale conferitomi ho potuto proseguire, tra l’altro, l’impegno intrapreso che si è formalizzato con l’invio agli Uffici Finanziari, per gli adempimenti previsti, da parte del Dirigente alle Politiche Sociali, dr. Andrea Formisano, del provvedimento di liquidazione della somma dovuta in favore degli aventi diritto.

Nello stesso, tenuto conto della particolare situazione economica venutasi a creare a seguito della pandemia COVID-19 e della disponibilità economica, è stato riconosciuto l’importo di € 8,00 per ogni giorno di frequenza scolastica, prosegue l’ex consigliera.

Per evitare assembramenti presso gli uffici interessati (Assistenza e Ragioneria) che violerebbero le norme allo stato in vigore sarà mia cura tenervi informati, stesso mezzo, dei tempi e modi di liquidazione di quanto dovuto.

Vorrei ribadire che tutto ciò è stato possibile grazie al mio impegno supportato dal Dirigente sopra richiamato, ed ai suoi collaboratori, che voglio ringraziare per l’attività svolta”, conclude Maria Orlando.