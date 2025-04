Torre del Greco – Riconoscimento d’onore al maestro di cucina Antonio Criscuolo

Con una cerimonia svoltasi presso il Comune di Torre del Greco, il maestro di cucina Antonio Criscuolo ha ricevuto un prestigioso riconoscimento, conferitogli dal sindaco Luigi Mennella e da Michele Cutro, critico enogastronomico italiano, alla presenza tra gli altri della presidente della commissione consiliare alla Cultura Valentina Ascione e dei familiari di Criscuolo. Un tributo che intende onorare il contributo di Criscuolo all’identità culturale e gastronomica del territorio. La motivazione ufficiale sottolinea: “Per la straordinaria capacità di elevare l’enogastronomia a nobile strumento di coesione sociale, per il costante impegno nella valorizzazione delle tradizioni culinarie del territorio, per la raffinata maestria con cui coniuga memoria e innovazione, e per l’instancabile dedizione al bene comune, rendendo Torre del Greco simbolo di eccellenza e cultura del gusto”.

Il conferimento è stato accompagnato dal discorso ufficiale di Michele Cutro: “È per me motivo di autentico onore essere qui oggi, in questa sala comunale, cuore pulsante della nostra amata Torre del Greco, per rendere omaggio a un uomo che rappresenta, con rara autenticità, il meglio della nostra terra. Il maestro Antonio Criscuolo non è soltanto un protagonista della scena enogastronomica campana. Egli è, a tutti gli effetti, un ambasciatore del gusto, un custode delle tradizioni, un costruttore di legami umani attraverso l’arte del cibo. Il riconoscimento che gli viene conferito non celebra semplicemente un successo personale, ma rende giustizia a un percorso fatto di passione, sacrificio, e profondo senso civico. Antonio ha saputo elevare l’enogastronomia a strumento di coesione sociale, trasformando la tavola in luogo d’incontro, di confronto, di condivisione vera. Ben oltre ogni logica commerciale, il suo lavoro racconta storie, intreccia generazioni, trasmette memoria. Con ogni piatto, con ogni gesto, Antonio valorizza ciò che siamo: un popolo legato alla terra, al mare, alla bellezza della semplicità, ma anche aperto all’innovazione, alla sperimentazione, al dialogo. Ha contribuito, con discrezione e costanza, allo sviluppo economico del territorio, ma soprattutto alla sua promozione culturale, trasformando Torre del Greco in una tappa obbligata per chi cerca autenticità e qualità. Ma, permettetemi di dire, ciò che rende Antonio Criscuolo veramente straordinario non è solo la sua maestria in cucina, ma la sua umanità profonda. È un uomo generoso, attento al prossimo, instancabile nel suo impegno sociale. Uno di quei rari esempi che sanno coniugare eccellenza e umiltà, sapere e cuore. In un tempo in cui i valori sembrano spesso sbiadirsi, figure come la sua ci ricordano che la cultura gastronomica è parte viva della nostra identità, e che custodirla significa difendere le radici, il senso di comunità, il rispetto per ciò che ci unisce”.

E a concludere: “Caro Antonio, oggi Torre del Greco ti abbraccia. Ti ringrazia per averla rappresentata con orgoglio e sensibilità, per aver reso onore a questa terra con il tuo talento, e per aver dimostrato che la cucina, quando è fatta con amore, può essere una forma altissima di civiltà”.