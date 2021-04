Torre del Greco – Riapre la stazione Circum di Sant’Antonio

Riapre la stazione della Circumvesuviana di Sant’Antonio a Torre del Greco. Lo ha reso noto via social il sindaco Giovanni Palomba. Dopo l’incontro tra amministrazione ed Eav dello scorso 9 marzo viene dunque ripristinata una fermata importante per la zona periferica della città. La stazione era stata chiusa a causa di ripetuti e continuati atti vandalici alla struttura e ai convogli in transito.