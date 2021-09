Torre del Greco – Riapre la sede del Forum dei Giovani

“È con grande entusiasmo che annunciamo la riapertura della sede del Forum dei Giovani di Torre del Greco. Non potremmo essere più felici per quello che consideriamo un primo, importantissimo, passo per la concretizzazione dei progetti a cui abbiamo lavorato in questi mesi e per quella che consideriamo la rivendicazione di un diritto: restituire alla gioventù cittadina uno spazio libero in cui sentirsi accolta e partecipe di attività socioculturali che contribuiscano ad un sano processo di crescita e formazione.”

Comincia così la nota dei consiglieri del Forum dei Giovani della città di Torre del Greco.

“La riappropriazione della sede ha richiesto un lavoro non indifferente da parte del Consiglio del Forum. Da quando ci siamo insediati sono trascorsi 9 mesi, durante i quali ci siamo impegnati in un confronto continuo con l’amministrazione comunale, culminato nella riassegnazione della sede sita in Piazza del Plebiscito e in importanti variazioni alla convenzione sottoscritta 4 anni fa che adesso avrà una decorrenza di due anni. A partire da quest’anno l’accesso alla sede sarà garantito dal lunedì al sabato nei seguenti orari:

dal lunedì al venerdì dalle ore 9:30 alle ore 14:00 e dalle ore 15:00 alle ore 21:00.

Il sabato dalle ore 9:30 alle ore 13:30.

Due anni fa, in mancanza di un’aula studio nel centro della città, abbiamo deciso di sfruttare gli spazi a nostra disposizione per offrire ai nostri coetanei l’opportunità di poter studiare in tranquillità senza doversi spostare troppo da casa. Questa iniziativa ci ha permesso di entrare in contatto con un’ampia platea alla quale vogliamo dare il bentornato riattivando l’aula studio. Nel rispetto delle normative anti Sars-Cov-2, al momento la sede potrà ospitare un numero limitato di persone. Per questo motivo, sarà attivato un sistema di prenotazione che agevolerà l’organizzazione e il controllo degli accessi. Riaprire la sede del Forum ha rinnovato negli animi dei consiglieri la volontà di mettersi in gioco e la fiducia che si possa ripartire più carichi di prima. In questi mesi abbiamo lavorato a diverse idee che vedranno una vera e propria realizzazione nel prossimo futuro. La speranza è quella di poter tornare a garantire la massima capienza non appena sarà terminata l’emergenza epidemiologica e di poter sfruttare gli spazi a nostra disposizione per tutte le attività che ci proponiamo di mettere in atto. Ricordiamo ai giovani e alle giovani torresi di controllare le nostre pagine social per ulteriori aggiornamenti.”