Torre del Greco – Riapre la biblioteca comunale, Pensati: “Restituire alla fruizione di studenti e cittadini un baluardo di cultura e speranza”

E’ ufficiale la biblioteca Comunale “E. APREA ” verrà riaperta al pubblico. I nuovi orari sono: 8.30 – 13.00 e 14.30 – 19.00 Nel rispetto delle prescrizioni da adottare in funzione dell’emergenza Covid-19, l’accesso della utenza avverrà in maniera contingentata (nel numero massimo di 25 utenti per ogni turno). L’accesso è consentito solo previa prenotazione da effettuarsi due giorni prima all’indirizzo mail biblioteca@comune.torredelgreco.na.it

Nel testo della mail, l’utente dovrà indicare il proprio nome, cognome, data di nascita e residenza, un recapito telefonico per eventuali contatti.

In considerazione dell’emergenza epidemiologica e nel rispetto del provvedimento del consiglio dei ministri dello scorso 31 gennaio 2020 valevole sull’intero territorio nazionale è consentito prenotare per un massimo di tre giorni ovvero di n.3 turni (antimeridiano e/o pomeridiano). Solo dopo che sarà decorsa la data del terzo giorno/turno, l’utente potrà nuovamente inviare una ulteriore richiesta di prenotazione.

“Desidero pubblicamente ringraziare la Dirigente della Unità Organizzativa Biblioteca Dott.ssa Luisa Sorrentino e il personale che verrà impiegato per aver consentito di restituire alla fruizione di studenti e cittadini un baluardo di cultura e speranza, afferma l’assessore Pensati. La riapertura a tempo pieno della biblioteca comunale è il segno tangibile che insieme abbiamo voglia di metterci alle spalle una delle pagine più brutte e difficili della storia cittadina. Resta chiaramente un provvedimento di ordinaria amministrazione che a mio avviso assume i caratteri della straordinarietà se consideriamo che in un decennio abbiamo visto calare il personale dell’Ente da circa 900 a meno di 300 unità. E’ una inversione di tendenza che salutiamo con soddisfazione perché ci consente di affermare che a rimetterci questa volta non sarà la cultura e le sue straordinarie opportunità”, conclude Pensati.