Torre del Greco – Riapertura fascia pomeridiana ufficio postale via Vittorio Veneto

Secondo quanto trasmesso – con nota ufficiale – all’Amministrazione comunale di Torre del Greco, Poste Italiane rende noto che a far data dalla corrente settimana sarà incrementata, sul territorio comunale, l’operatività dell’Ufficio Postale di via Vittorio Veneto, 7 che resterà fruibile ai cittadini anche nella fascia oraria pomeridiana.

Il provvedimento, così come si legge nel corpo della nota, si inserisce non soltanto nell’attività di progressivo ripristino della normale operatività – interrotta dai provvedimenti restrittivi degli scorsi mesi per la riduzione della diffusione della pandemia e per garantire la sicurezza degli utenti e dei lavoratori – ma soprattutto nell’ottica di miglioramento del servizio, in linea con le disposizioni normative del Governo italiano.