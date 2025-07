Torre del Greco – Refezione scolastica, richiesta di attivazioni diete speciali: le info

Allergie e intolleranze alimentari: da lunedì 7 luglio sarà possibile segnalare le singole esigenze in relazione al prossimo servizio di refezione scolastica. È quanto reso noto attraverso un manifesto dall’assessore alla pubblica istruzione Mariateresa Sorrentino e dal dirigente Gaetano Camarda.

Sorrentino e Camarda scrivono che, “con riferimento al servizio di refezione scolastica 2025/2026, al fine di ottimizzare le procedure riferite alle richieste di attivazione di diete speciali per gli utenti con allergie e/o intolleranze alimentari”, si invitano gli interessati “ad esibire presso lo sportello pubblica istruzione (complesso La Salle) la relativa certificazione medica da lunedì 7 luglio 2025 a lunedì 21 luglio 2025, dalle ore 9 alle ore 13”.

Sempre attraverso il manifesto “si rammenta che la documentazione medica utile allo scopo è costituita da certificati del pediatra di libera scelta, con allegate eventuali certificazioni di medici specialisti e/o test diagnostici che identificano l’allergia e/o l’intolleranza alimentare”.

La richiesta di attivazione di dieta speciale va rinnovata anche da parte degli utenti che già ne hanno beneficiato nel precedente anno scolastico. “Considerato che tale documentazione va trasmessa alla competente Asl Napoli 3 Sud per l’elaborazione della dieta speciale – le ultime considerazioni – l’anticipazione di tale adempimento potrà consentire una gestione in tempi più celeri delle procedure di iscrizione alla refezione scolastica 2025/2026 per gli alunni interessati. Si precisa che la consegna della documentazione medica è propedeutica all’iscrizione al servizio, che andrà successivamente formalizzata, secondo modalità e termini che saranno comunicati con apposito avviso”.