Torre del Greco – Refezione scolastica, da lunedì 6 ottobre via alle iscrizioni

Da lunedì 6 e fino a giovedì 16 ottobre sono attive le iscrizioni al servizio di refezione scolastica per l’anno scolastico in corso. È quanto contenuto nell’apposito avviso pubblicato dal settore pubblica istruzione sul sito del Comune a firma dell’assessore Mariateresa Sorrentino e del dirigente Gaetano Camarda, nel quale viene evidenziato come “le domande di iscrizione vanno presentate attraverso la piattaforma telematica Portale Genitori”.

In particolare: “Per gli utenti che risultano già registrati sulla piattaforma (avendo effettuato l’iscrizione negli anni precedenti) è sufficiente accedere alla propria pagina personale del portale (collegandosi all’indirizzo web https://www1.itcloudweb.com/torredelgrecoportalegen). Una volta nella propria pagina, per procedere con il rinnovo dell’iscrizione basterà verificare le informazioni già riportate e, se necessario, modificarle e/o integrarle”.

“Per gli utenti che devono registrarsi per la prima volta è necessario effettuare l’accesso esclusivamente attraverso Spid o Cie del genitore/tutore che intende presentare l’istanza. Per chiedere l’iscrizione al servizio dovranno essere compilati tutti i campi obbligatori del modulo on line”.

Sempre nell’avviso viene specificato che “il termine di chiusura delle iscrizioni è perentorio e che, pertanto, decorsa la data del 16 ottobre non sarà possibile iscriversi alla refezione scolastica 2025/2026 fino a diverso avviso”. Sono indicate, inoltre, le procedure in caso di diete speciali e le avvertenze legate all’applicazione di una tariffa scontata in presenza di Isee inferiore a 10.633 euro, oltre alle modalità di pagamento e di prenotazione dei pasti.

Il servizio, che sarà ancora una volta garantita dalla ditta Sagifi, sarà attivato – come viene evidenziato nel documento pubblico, salvo forza maggiore – mercoledì 22 ottobre. “Anche quest’anno – spiega l’assessore Mariateresa Sorrentino – prosegue l’impegno dell’amministrazione per cercare di attivare in tempo utile ed in modo efficiente i servizi alle scuole. Nonostante tutte le emergenze affrontate negli ultimi mesi, l’ufficio pubblica istruzione ha profuso ogni possibile sforzo per garantire il servizio di refezione nel mese di ottobre, così come ci siamo impegnati a fare negli ultimi anni. Ringrazio vivamente il dirigente del settore Gaetano Camarda e soprattutto tutto l’ufficio per l’instancabile e appassionato lavoro”.