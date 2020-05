Torre del Greco – Refezione scolastica 2019/20, ecco le modalità di gestione del credito residuo

Si comunica che l’eventuale credito residuo maturato dagli utenti del servizio di refezione scolastica 2019/2020 è da intendersi come integralmente confermato, in automatico e senza che sia necessario alcun adempimento, per il servizio di refezione scolastica 2020/2021.

Per “credito residuo” si intende il saldo positivo risultante tra le quote accreditate sulla piattaforma informatica “SCHOOL WEB” (a seguito delle “ricariche” effettuate dall’utente) e le quote addebitate dal sistema in funzione dei pasti consumati. Ogni utente può consultare il valore del suo eventuale credito residuo accedendo al profilo personale dall’APP “ComunicAPP” o dal sito web “Portale Genitori” (https://www1.itcloudweb.com/torredelgrecoportalegen).

Premesso ciò, si comunica altresì che è concessa a tutti gli utenti la possibilità di chiedere il rimborso integrale del credito residuo. A tal fine, è necessario inviare istanza all’U.O. “Pubblica Istruzione” all’indirizzo PEC mensa.torredelgreco@asmepec.it, utilizzando l’apposito modello reperibile sul sito web www.comune.torredelgreco.na.it alla sezione “Sportello Pubblica Istruzione”. Se l’istanza è inviata dallo stesso genitore/tutore che ha effettuato l’iscrizione al servizio di refezione scolastica 2019/2020, utilizzando il medesimo account di posta elettronica dichiarato al momento dell’iscrizione al servizio, è sufficiente allegare alla e-mail il modulo compilato, senza che sia necessario firmalo. Diversamente, è necessario anche firmalo e allegarlo alla e-mail in un formato jpeg o pdf.

In via alternativa, l’istanza può essere presentata al Protocollo Generale dell’Ente (Complesso La Salle), nei giorni ed orari di apertura al pubblico.

Si precisa che analoga istanza deve essere prodotta anche per gli alunni che, dal prossimo anno scolastico, frequenteranno classi per le quali NON è previsto il servizio di refezione scolastica.

Le istanze vanno inviate/consegnate entro le ore 12:00 di Venerdì 26 Giugno 2020.

Per ottenere il rimborso è altresì necessario indicare un IBAN di conto corrente bancario o postale (purché non sia riferito a libretto postale) da utilizzare per il relativo accredito, non essendo possibile – almeno fino al prossimo mese di settembre – procedere con mandato presso la Tesoreria Comunale. Il conto corrente deve obbligatoriamente essere intestato o co-intestato al soggetto che presenta l’istanza di rimborso.

Non sono ammessi rimborsi parziali. Qualora un genitore/tutore abbia iscritto al servizio più di un alunno, può – in alternativa al rimborso – chiedere il trasferimento del credito ad un altro figlio/alunno, purché risulti già iscritto al servizio di refezione scolastica 2019/2020.

Per ulteriori informazioni o eventuali chiarimenti, è possibile contattare, a partire dal 3 giugno 2020, lo Sportello “Pubblica Istruzione” ai recapiti telefonici 081-8830308 / 081-8830398, nei giorni feriali, dalle ore 9:00 alle ore 13:00.