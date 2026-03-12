Torre del Greco – Reati ambientali nel Parco del Vesuvio, sanzionato titolare di un ristorante

Il giorno 11 marzo la Guardia Costiera di Torre del Greco, sotto il coordinamento operativo della Direzione Marittima di Napoli, nell’ambito della costante attività di vigilanza e controllo, ha accertato la commissione di illeciti di natura ambientale e sulla filiera della pesca, presso un’attività ricettiva nel cuore del Parco del Vesuvio.

Infatti, dalle verifiche effettuate è emersa la mancanza di tracciabilità del pescato destinato al consumatore, pertanto, al titolare del ristorante è stato contestato un verbale amministrativo di 1.500 euro ed il sequestro di varie specie ittiche per un totale di circa 30 kg.

Successivamente i controlli si sono spostati all’esterno della struttura dove è stata sequestrata un’area nella vegetazione mediterranea di 900 mq circa, per l’irregolare deposito incontrollato di rifiuti di vario genere quali ad esempio: un container in ferro adibito a rimessaggio dei macchinari in disuso del ristorante, un frigorifero, una pompa di irrigazione, alcuni secchi di pittura, delle grondaie e materiale legnoso e ferroso di diversa natura.

Per tale reato di natura ambientale, l’esercente è stato deferito all’Autorità Giudiziaria di Napoli ai sensi degli articoli 255, 255 bis e 255 ter del D. Lgs. n. 152/2006.

L’attività di contrasto agli illeciti della filiera della pesca e ambientali, proseguirà sotto il coordinamento della Direzione Marittima di Napoli e dell’Autorità Giudiziaria, per garantire la tutela dell’ecosistema del nostro territorio, la sicurezza alimentare e la corretta informazione dei consumatori.