Torre del Greco – Realizzazione di un Centro di Raccolta e Servizi nella struttura di Viale Sardegna, ecco il parere della Consulta

Nel prossimo Consiglio Comunale della città di Torre del Greco, verrà discussa e sottoposta all’approvazione dei consiglieri, la realizzazione di un Centro di Raccolta e Servizi (CCR) nella struttura già esistente di Viale Sardegna, al momento destinata ad altro uso.

In relazione a tale indirizzo comunale, la Consulta cittadina per la gestione dei problemi inerenti il settore della N.U. e per la tutela dell’ambiente ha espresso il proprio parere agli organi istituzionali, in forma non vincolante.

Preliminarmente, informiamo che la Consulta è nata dalla volontà dei partecipanti all’ultima grande manifestazione ambientale cittadina e si è costituita ad Ottobre di questo anno. La stessa, nonostante le difficoltà di incontro, visto il periodo pandemico, è riuscita, come da suo compito istituzionale, ad intavolare un dialogo con le istituzioni cittadine, proponendo iniziative volte alla salvaguardia dell’ambiente, alcune anche approvate e realizzate.

Su tale indirizzo istituzionale in particolar modo, ovvero, sulla realizzazione di un CCR comunale, il progetto preliminare prevede la sua collocazione in una zona cittadina, già spesso in passato, vittima di abusi normativi ambientali. Su tale progettualità, notevolmente impattante sulla vivibilità cittadina, la Consulta ha formulato ed inviato una relazione con un parere consultivo (sotto riportato) al Presidente del Consiglio Comunale. A tal proposito, comunichiamo che, pur ritenendo la realizzazione di un CCR parte integrante per il completamento del ciclo di raccolta differenziata, punto sul quale la Consulta, pur con qualche suggerimento per lenire l’impatto ambientale, si è espressa favorevolmente a maggioranza, non si è ritenuta congrua l’individuazione del sito di Viale Sardegna per la costruzione dello stesso. I motivi, dettagliati nella relazione, sono attribuibili sia ai dubbi sulla capacità di gestione del sito da parte dell’attuale aggiudicatario del servizio di igiene urbana, sia sul probabile peggioramento della vivibilità e viabilità cittadina in una zona ed arteria così nevralgica. Nella relazione, inoltre, la Consulta si esprime anche sull’attuale situazione del servizio di raccolta rifiuti, proponendo soluzioni per il suo miglioramento, sempre nell’ottica di una collaborazione tra i cittadini, che la consulta rappresenta, e l‘ Amministrazione, a cui, in particolare, viene chiesto un continuo confronto anche attraverso la stesura di un Protocollo d’Intesa a garanzia sia dell’eventuale costruzione del CCR, sia del miglioramento generale del servizio di igiene urbana. ATTO DELLA CONSULTA AMBIENTALE DEL COMUNE DI TORRE DEL GRECO OGGETTO: RELAZIONE PROGRAMMATICA E DI INDIRIZZO SETTORE N.U. E CCR VIALE SARDEGNA L’ASSEMBLEA DELLA CONSULTA CITTADINA

Premesso: – Che la Consulta ha tra gli obiettivi, come da art.2 lettera a) del Regolamento costitutivo, quello di:“Ampliare ed arricchire l’informazione sullo stato dell’ambiente nel territorio comunale” e come da art.2 lettera c e d), quello di: “Salvaguardare l’Ambiente e le risorse naturali e promuovere uno sviluppo sostenibile”; – Che il Comitato Esecutivo ai sensi dell’art.7 svolge attività consultiva non vincolante e può elaborare proposte che potranno entrar a far parte delle scelte dell’Amministrazione Comunale; – Che sono stati formati tavoli monotematici in conformità con il Regolamento, tra cui quello monotematico sui Rifiuti; – Che la Consulta tramite l’Assemblea Generale, come da verbale di riunione n. 4 e tramite i singoli tavoli monotematici, in particolare quello ded icato alla N.U., come dai verbali n.1, 2,3 e 4, che in questa sede sono interamente richiamati, ha elaborato tutta una serie di proposte legate al miglioramento del servizio di igiene urbana attuale, oltre ad esprimere parere sul progetto del nuovo CCR cittadino che sarà presentato per l’approvazione eventuale al Consiglio comunale, convocato per il giorno 29/12/2020; – Considerato che per l’analisi e la valutazione specifica della qualità del servizio di Igiene Urbana sono stati utilizzati sia metodologie di controllo “de visu”, sia sopralluoghi appositi, sia valutazione degli atti di gara che come lex specialis vincolano i rapporti tra Amministrazione e soggetto Gestore (nello specifico Piano di raccolta, Relazione generale, Relazione tecnico-illustrativa Spazzamento ed allegati, Sintesi progettuale e Capitolato Speciale Appalto); – Che in particolar modo il Capitolato Speciale d’Appalto è parte integrante e sostanziale del relativo contratto d’appalto di Igiene Urbana; – Considerato che per l’analisi e la valutazione del CCR di Viale Sardegna sono stati analizzati ai fini di un motivato giudizio conclusivo sull’opera, gli elaborati tecnici e grafici pubblicati sull’Albo Pretorio Comunale;