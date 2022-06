Torre del Greco – RDR apre le sue porte per il primo Family Day

Oltre 500 tra familiari e dipendenti della storica azienda elettromeccanica si sono ritrovati per condividere un momento di svago e interazione dopo gli anni di restrizioni legate alla pandemia.

Alessandro Di Ruocco: “Un’occasione per rafforzare il senso di appartenenza e costruire nuovi rapporti soprattutto con chi è stato assunto nei mesi dell’emergenza sanitaria, circa 100 nuovi dipendenti”.

Torre del Greco, 22 giugno – Una giornata dedicata ai dipendenti e alle loro famiglie per conoscersi, ritrovarsi, condividere i valori del Gruppo Aziendale. Con questo proposito RDR S.p.A, l’azienda di Torre del Greco leader nel settore del Ciclo Integrato delle Acque ha organizzato, domenica 19 giugno, insieme alle partecipate della Di Ruocco Holding, Comid e Fondazione Di Ruocco Francesco ed alle proprie controllate DARF e Officine RDR Aviomar, il primo Family Day con oltre 500 tra familiari e dipendenti che si sono dati appuntamento nella sede di via Dell’Industria per trascorrere delle ore di svago dopo gli anni di distanziamento e restrizioni imposti dal Covid.

Tra le nove sedi operative e i magazzini dislocati sul territorio italiano di RDR oggi lavorano oltre 270 addetti, di questi buona parte provenienti dalla cittadina campana e dai camuni limitrofi. Fondata nel 1978 da Francesco Di Ruocco come laboratorio artigianale di elettromeccanica oggi RDR è il quarto player italiano nel settore del ciclo integrato delle acque con un fatturato di circa 50 milioni di euro. Un’azienda con un forte senso di appartenenza e radicata sul territorio grazie all’impegno e alla visione della famiglia Di Ruocco che ha voluto questa giornata per ritrovarsi con tutti i suoi dipendenti e condividere con loro gli obiettivi e i percorsi di crescita di RDR impegnata sempre di più nella sostenibilità economica, ambientale e sociale.

“È il primo Family day che organizziamo in RDR, una realtà che da sempre si sente una famiglia anche per la storia e per le radici con il territorio – commenta Alessandro Di Ruocco, presidente RDR S.p.A – In questi ultimi due anni ci siamo resi conto di quanto importante sia tenere vive le relazioni soprattutto nell’ambiente lavorativo, per questo abbiamo pensato a un momento di aggregazione che permettesse ai vertici dell’azienda, al personale e ai loro familiari di riprendere i rapporti e di costruirne di nuovi, soprattutto con chi è stato assunto nei mesi della pandemia, circa100 lavoratori. Un’occasione che ha permesso ai figli dei dipendenti di vedere dove i propri genitori trascorrono parte della giornata, ai colleghi di conoscere parte della vita delle persone con cui condividono obiettivi lavorativi e all’azienda di essere più vicina e dare valore alla vita privata dei propri dipendenti”.

La giornata di festa ha avuto un occhio di riguardo per i più piccoli a cui è stata dedicata una speciale area giochi e animazione, ma anche per i dipendenti “storici” dell’azienda che hanno raggiunto traguardi di anzianità aziendali importanti, dai 10 fino ai 40 anni, oltre al primo dipendente in assoluto, a cui è stato consegnato un riconoscimento simbolico da parte di tutta la famiglia Di Ruocco.

Condivisione, sostenibilità e futuro dunque le parole chiave del primo Family Day di RDR, che si colloca all’interno di un ampio progetto di benessere aziendale che la divisione Risorse Umane porta avanti per offrire ai dipendenti un ambiente di lavoro accogliente, particolarmente attento e sensibile alle loro esigenze e trasparente.

“Vogliamo che la famiglia di RDR si allarghi sempre di più, stiamo lavorando per farla crescere in termini di competenze e nuove professionalità – aggiunge Luca Serena, AD di RDR S.p.A – Proprio nelle scorse settimane si è conclusa con l’Istituto Tecnico Colombo di Torre del Greco la prima fase dei percorsi di formazione lavoro orientati a sviluppare competenze specialistiche nel campo dell’elettromeccanica, oggi sempre più richieste dal mercato, un’operazione di successo che vogliamo replicare e sviluppare con altri istituti del territorio e del Paese”.