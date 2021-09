Torre del Greco – Rapina in via Scappia, nei guai 36enne

Il commissariato di PS di Torre del Greco ha proceduto a notificare in carcere a S.C 38 anni, già detenuto, un’ordinanza di custodia cautelare per il resto di rapina. Le indagini hanno tratto origine dalla denuncia di un giovane, il quale aveva raccontato che il 31/12/2018 era stato vittima di una rapina ai suoi danni in Torre del Greco tra le ore 12:45 -13:15. Il denunciante, mentre percorreva via Scappi in prossimità della rotonda autostradale, era stato avvicinato da 2 giovani a bordo di uno scooter Liberty, il cui passeggero si era avvicinato con un coltello facendosi consegnare tutto in possesso. Le indagini hanno portato all’individuazione di uno dei due autori