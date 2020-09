Torre del Greco – Rapina ad un distributore di GPL, fermato 34enne

Nella mattinata odierna, in esecuzione di un’ordinanza di custodia cautelare in carcere, emessa dal Gip di Torre Annunziata su richiesta di questa procura della repubblica, personale del commissariato Ps di Torre del Greco ha tratto in arresto M.M.A di 34 anni di Torre Annunziata indiziata del delitto di rapina aggravata.Le indagini hanno avuto inizio in seguito ad una rapina il 12 Agosto in danno all’affetto C.G, addetto al distributore GPL, sito in via Prota, sotto minaccia di pistola era stata sottratta la di 500 euro. Le indagini hanno permesso di acquisire elementi gravemente indiziari a carico di M. La successiva perquisizione domiciliare ha permesso di ritrovare la pistola a salve per commettere la rapina. M due giorni dopo si era reso responsabile di una rapina ad un negozio di giocatoli cinesi in Via Roma a Torre Annunziata