Torre del Greco – Raid punitivo in pieno centro storico, Borrelli: “Individuare tutti i soggetti coinvolti”

comunicato stampa

A Torre del Greco è avvenuto un raid punitivo in pieno centro storico. Si dovrebbe trattare di una punizione per una relazione proibita, come racconta Metropolis.

Una donna di 43 anni è stata pestata in strada insieme alle figlie da un branco arrivato da Ercolano. La vittima sarebbe stata punita perché ritenuta l’amante di un uomo sposato.

Il video messo in rete è stato segnalato da numerosi utenti al deputato dell’alleanza Verdi-Sinistra Francesco Emilio Borrelli.

“Abbiamo chiesto alle forze dell’ordine di indagare e capire bene cosa sia accaduto in modo da poter individuare tutti i soggetti coinvolti in questa violenza. “ -ha affermato Borrelli- “le spedizioni punitive commissionate a un branco di delinquenti sono inaccettabili, non siamo nel Far West. Urge un’inversione a U.”