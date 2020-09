Raia (PD): “Formazione delle donne per essere pronte ad un mercato del lavoro sempre più esigente”

Torre del Greco – Raia (PD): “Formazione delle donne per essere pronte ad un mercato del lavoro sempre più esigente”

“Io ho un sogno!

Una straordinaria iniziativa della Regione Campania a favore delle donne. Con l’assessore Chiara Marciani abbiamo pensato alla formazione delle donne per accrescere il loro empowerment.

Abbiamo investito 1 milione di euro con voucher fino a 3000 euro per tutte le donne dai 18 ai 50 anni, perché possano implementare la loro formazione per essere pronte a rispondere ad un mercato del lavoro sempre più esigente.

Abbiamo lavorato molto in questi 5 anni in Regione Campania con le donne, per le donne, consapevoli quanto sia indispensabile il loro protagonismo in ogni segmento della società per migliorarne la qualità della nostra vita.

Al link tutte le info per le modalità di partecipazione shorturl.at/vBSWY”

Lorerana Raia