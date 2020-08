Torre del Greco – Questione rifiuti, Palomba: “Vergognoso e ingiustificato quanto registrato in via Pezzentelle”

“E’ vergognoso e ingiustificato quanto già registriamo, ormai da qualche ora in via pezzentelle, in riferimento alla questione rifiuti. Dopo che nella giornata di ieri sono circolate sui social diverse foto e video riguardo allo stato di degrado igienico di quell’area, questa notte si è proceduto all’azzeramento totale dei cumuli ed al prelievo complessivo di tutti i rifiuti presenti nella zona. Con amarezza, constatiamo – appena alle ore 13.00 di oggi – che ci sono nuovamente rifiuti ingombranti e sacchetti selvaggi abbandonati in modo incivile e controlegge, senza alcun rispetto minimo degli orari di conferimento. Ho già provveduto ad inviare immediati controlli sul posto per risalire, attraverso l’apertura delle buste, ad eventuali responsabili. L’immondizia è un problema che non dipende dalle sole responsabilità dell’Ente amministrativo, bensì, è affidato alla sensibilità diretta di ciascun cittadino che è parte integrante e viva dell’intera comunità amministrata. Faremo chiarezza e agiremo sino in fondo, non consentendo che la negligenza di alcuni mortifichi la dignità di Torre del Greco e dei torresi. Qualunque problema si risolve con l’aiuto e la collaborazione di tutti”.

Con queste parole il sindaco di Torre del Greco, Giovanni Palomba.