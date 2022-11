Torre del Greco – Questione NU, Liguoro (Italia Viva): ‘ Incondizionata fiducia nei confronti della Magistratura’

Comunicato in merito all’indagine sulla questione NU a Torre del Greco

Nella mia qualità di coordinatrice di Italia Viva a Torre del Greco preciso che il nostro partito ha nel rispetto assoluto della presunzione di innocenza uno dei suoi cardini. Italia Viva da sempre si oppone al giustizialismo ed, al contrario, auspica il perseguimento della Giustizia.

È per questo che giammai strumentalizzerò per meri fini politici indagini giudiziarie e provvedimenti ad essa collegati che non abbiano ancora il carattere della definitivita’.

Incondizionata fiducia quindi nei confronti della Magistratura Oplontina che sta indagando sulla questione NU a Torre del Greco ma rispetto assoluto per chi riveste lo status di semplice indagato e deve esercitare il diritto di difesa che gli riconosce la nostra Carta Costituzionale.

In ogni caso ritengo che Torre del Greco sia una città straordinaria e che non meriti di stare sui giornali per questi episodi, per questo motivo non mi stancherò mai di chiedere chiarezza rispetto ad una vicenda che ha contorni opportunamente da chiarire per dovere di trasparenza verso la cittadinanza e che mi auguro si risolva nel più breve tempo possibile.