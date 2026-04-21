Torre del Greco – Quarto appuntamento di Ethnos per le scuole: il 23 aprile quattrocento studenti al teatro Corallo

Saranno quattrocento gli studenti di Torre del Greco che parteciperanno, giovedì 23 aprile alle 11, al quarto appuntamento di Ethnos per le scuole. Dopo Bia Ferreira al Mav di Ercolano, Nubras Ensamble a San Giorgio a Cremano e Baba Sissoko a Torre Annunziata, il direttore artistico della rassegna, Gigi Di Luca, si fa promotore di un nuovo laboratorio musicale portando sul palco del teatro Corallo i musicisti italiani de La Banda Del Sud, finanziato come progetto speciale 2022-2023 dal Ministero della Cultura. La Banda Del Sud eseguirà un concerto di forte impatto scenico che racconta l’anima più profonda e contemporanea del Mediterraneo. Alla quarta giornata di Ethnos per le scuole parteciperanno una rappresentanza degli alunni del liceo classico De Bottis, del liceo artistico Degni, degli istituti comprensivi Colamarino-Mazza e Sauro-Morelli e i ragazzi del centro don Orione di Ercolano.

La Banda del Sud che ha inaugurato le celebrazioni di Gibellina capitale italiana dell’arte contemporanea 2026 alla presenza del ministro della cultura, Alessandro Giuli, riunisce musicisti, cantori e danzatori provenienti da diverse regioni del Sud Italia, portatori di tradizioni, dialetti e pratiche musicali differenti. Ne nasce un organismo sonoro plurale, meticcio, in continuo movimento, dove le identità non si sommano ma dialogano, trasformandosi reciprocamente.

“La Banda del Sud”, spiega Gigi Di Luca ideatore del progetto Banda Del Sud e direttore artistico di Ethos per le scuole “si muove tra canti di lavoro, invocazioni rituali, danze arcaiche e nuove composizioni, attraversando il Sud Italia, il mondo arabo, i Balcani e le rotte della diaspora mediterranea. Oud, bouzouki, fiati etnici, contrabbasso, percussioni a cornice e voci costruiscono una trama potente e pulsante, capace di alternare momenti ipnotici a esplosioni ritmiche irresistibili. Sul palco la musica diventa corpo, danza, relazione: un rito laico e contemporaneo che coinvolge il pubblico e lo rende parte attiva dell’esperienza”.

Ethnos per scuole è cofinanziato dall’assessorato alle politiche sociali della Regione Campania e si inserisce in Attraversamenti, il progetto organizzato da Ethnos Club APS e da La Bazzarra in collaborazione con una rete associativa. Gli studenti delle primarie e secondarie partecipano a laboratori musicali, incontri con musicisti professionisti di livello nazionale e internazionale e concerti.

Il quinto concerto di Ethnos per le scuole si svolgerà il 5 maggio a Castellammare di Stabia.