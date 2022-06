Torre del Greco – Quando l’idea si trasforma in impresa: confronto con gli esperti di business e investimenti

Torre del Greco. Avere un’idea in testa e volerla trasformare in un lavoro. Sfruttare i consigli di chi, lavorando nel business e nella gestione degli investimenti, conosce le pieghe del mercato e sa consigliarti in maniera utile e preziosa. Un confronto per trasformare ciò che si vorrebbe realizzare in ciò che si può realmente fare.

Il 28 Giugno 2022 alle ore 17.00 presso l’Hotel Poseidon di Torre del Greco, si terrà il convegno dedicato all’approfondimento degli strumenti per l’imprenditorialità e le politiche attive del lavoro, organizzato dall’Incubatore di Imprese Stecca e il Partner di consulenza Business Consulting.

Sarà l’occasione per approfondire le principali iniziative messe in campo dalle istituzioni, nazionali e locali, per promuovere l’occupazione e l’inserimento lavorativo, e, più in generale, promuovere azioni a supporto in tema di occupazione, mercato del lavoro, capitale umano e produttività. Professionisti che sanno comprendere le difficoltà di chi vuole avviare un’impresa, anche piccola, e possono essere utili sia nella prima fase che in quella dello sviluppo.

L’incubatore di imprese Stecca ha tra i suoi obiettivi quello di promuovere strategie finalizzate ad aumentare la partecipazione al mercato del lavoro, anche promuovendo l’inclusione sociale e il miglioramento della qualità del capitale umano, perseguendo le seguenti finalità:

– combattere la disoccupazione giovanile attraverso l’integrazione dei giovani nel mercato del lavoro, anche sostenendo la transizione tra istruzione e occupazione;

– integrare i più vulnerabili (donne, lavoratori anziani, immigrati e persone a rischio d’esclusione sociale e povertà) nel mercato del lavoro;

– migliorare la qualità dell’istruzione e della formazione, e mettere in pratica strumenti di empowerment;

Per l’occasione sono stati invitati l’Ente Nazionale per il Microcredito, Invitalia, l’agenzia Nazionale Politiche attive Lavoro ANPAL, oltre a soggetti locali quali l’Unione Industriali di Napoli, la Banca di Credito Popolare, l’Ordine dei Commercialisti ed esperti contabili di Napoli e di Torre Annunziata, il Sindaco e l’Assessore alle Attività Produttive di Torre del Greco e la Vice Presidente del Consiglio Regionale Loredana Raia.