Torre del Greco – Punto vaccinale SS. Trinità aperto anche ai residenti di Ercolano e forze dell’ordine

In considerazione del fatto che la città di Torre del Greco è stata la prima ad attivare, rispetto ai comuni dell’area, un proprio Punto di Vaccinazione Territoriale per l’inizio della campagna vaccinale anti COVID-19, mettendo a disposizione dell’ASL Na3 Sud i locali dell’ex Orfanotrofio “SS. Trinità”, l’Azienda Sanitaria Locale ha inteso individuare – per una fase meramente temporanea e transitoria – la struttura di via Largo Annunciazione come centro per la somministrazione dei vaccini anche ai residenti del comune di Ercolano e agli Agenti delle Forze dell’Ordine, previamente convocati dall’autorità sanitara.

Un provvedimento che esprime la piena cooperazione di intenti e la massima collaborazione istituzionale non solo con l’ASL, ma anche tra le singole autonomie territoriali, in un momento in cui ogni realtà locale è accomunata alle altre a causa dell’emergenza epidemiologica in atto.

Il Portavoce del Sindaco

Salvatore Perillo