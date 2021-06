Torre del Greco – Protagonista del salvataggio di un natante, encomio per studente del Nautico

Si è svolta, questa mattina, nella sede istituzionale di Palazzo Baronale la cerimonia di consegna dell’ encomio ad un giovanissimo cittadino di Torre del Greco: Matteo Fildi, protagonista del salvataggio di un natante, lo scorso 19 Giugno.

Matteo – studente dell’Istituto Nautico “C. Colombo” di Torre del Greco, in servizio come bagnino presso il Lido “Street 45”, notata l’evidente difficoltà di un natante finito in mare in seguito ad avaria della propria imbarcazione incagliatasi sugli scogli di via Litoranea – con prontezza e determinazione è intervenuto salvando la vita dell’uomo.​ ​ ​ ​

A consegnare il riconoscimento, il sindaco di Torre del Greco Giovanni Palomba, alla presenza dei genitori del ragazzo.

“Desidero esprimere – le parole del primo cittadino – un vivo apprezzamento per l’alto sentimento di altruismo dimostrato, con risoluzione ed efficienza. Una bella lezione di civiltà che il giovane​ Matteo ha reso all’intera nostra comunità. Grazie al suo intervento, infatti,​ è stato scongiurato il peggio, mentre l’uomo è stato assicurato alla propria famiglia e ai propri affetti. Un’occasione di orgoglio e di dignità per l’intera città di Torre del Greco”.