Torre del Greco – Prorogato il divieto di transito per lavori in Viale Europa

In considerazione dell’ordinanza n. 3558 del 07.09.2021, con cui veniva disposta la chiusura al transito veicolare – sino al 30 settembre 2021 – di un tratto di viale Europa, al dine di consentire i lavori di collettamento reflui all’impianto di depurazione di Foce Sarno – nonché – in considerazione della nota a firma della Soc. “AQUAE S.C.A.R.L.” incaricata dei lavori con cui è stata richiesta proroga del dispositivo di chiusura, il Dirigente al 9° Settore di Polizia locale e Protezione civile, Com.te Salvatore Visone, al fine di adeguare la circolazione nell’area interessata, ha emesso apposita ordinanza dirigenziale n. 4006 del 04 Ottobre 2021 con cui si istituisce in: