Torre del Greco – Prorogata la scadenza delle carte d’identità

La scadenza è prorogata al 31 dicembre 2020, per le carte d’identità già scadute, o quelle in scadenza dal 31 gennaio 2020 in poi.

La proroga dei documenti non vale però per l’espatrio, in questo caso la validità resta limitata alla data di scadenza indicata nel documento.