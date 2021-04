Torre del Greco – Proroga Ordinanza dispositivo temporaneo viabilità e traffico via Leopardi e via Calabria

In considerazione della nota pec, da parte dello studio tecnico “Editel Engineering“, con cui è stata richiesta una proroga del dispositivo di viabilità e traffico per la definitiva realizzazione del manto stradale in via G. Leopardi e in via Calabria, il Dirigente al 9° Settore di Polizia locale e Protezione civile, Com.te Salvatore Visone, ha emesso apposita ordinanza dirigenziale n. 1764 del 26 Aprile 2021 con cui si istituisce in: